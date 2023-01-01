Adana 2023 yerine 2024’e girdi

Adana'nın Kozan ilçesinde 2023 yılı yerine 2024 yılını kutladı. Kozan ilçesinde düzenlenen yeni yıl eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri dikkat çekti. Esnaflardan Veysel Şakir günler öncesinde 2024 yılının heyecanın ilçede yaşandığını kaydederek "Biz Adanalılar her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşarız, tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum" dedi.

YENİ YILIN İLK BEBEĞİ "TOPRAK" OLDU

2023 yılının ilk bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Onur –Sevinç Gölbaşı çifti 3 kilo 700 gram dünyaya gelen bebeklerine 'Toprak' ismini verdi. Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı, İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimizde iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi" diye konuştu.

HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

5 bin 350 polisin katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Hava destekli, 4 dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada, araçlar durduruldu, sürücülere alkol testi yapıldı.

Uygulamaya katılan Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak hediye etti.

SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, yılbaşı gecesi de sahte ve kaçak içki satışı yapan çeşitli restoran ve barlara operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 bin 900 litre gümrük kaçağı içki, 2 bin 224 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 21 litre aroma, 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 22 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.