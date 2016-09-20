7 avukat hakkında tutuklama kararı

Antalya'da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında arama-inceleme kararı verilen 25 avukattan adreslerinde bulunamayan Hasan Tarık Şen ile Ammar Yılmaz, Burak Can, Ayşe Tokgöz Coşkun, Enes Tokgöz, Abdullah Selen ile Erdal Taş hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi.25 avukattan 18'i adreslerinde gözaltına alınmış, Ali Ünal, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmış, kalan 17 avukattan Münip Ermiş ile Lider Tanrıkulu adli kontrolle serbest bırakılmış, Hakan Evcin, Ersan Satılmış, Sedat Alp, İlknur Mersin, Tuba Günay Durmaz, Kenan Mengi ve İbrahim Yıldız ise tutuklanmıştı. Sorguları bayramda devam eden Adnan Taşkın, Osman Yengil, İbrahim Eren Çakıroğlu, Fırat Coşkun, Salih Bayram Akıncı, Mustafa Özmen ile Arif Usta da önceki gece adliyeye sevk edildi. 8 avukattan Osman Yengil, Mustafa Özmen ve Adnan Taşkın tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.