Fıtığa ‘rot balans’ ayarı

Antalya
'da
rot balans ustası İbrahim Tetik
, fıtık
başlangıcı olan, bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşlara kendi yaptığı inversiyon aletiyle şifa olmaya çalışıyor. Antalya
'daki bir sanayide yıllardır rot balans ustalığı yapan İbrahim Tetik (54), yaklaşık 15 yıl önce sürekli eğildiği ve ağır kaldırdığı için bel fıtığına yakalandı. Doktora giden Tetik, L1, L2, L3, L4 ve L5 omurlarında sıkıntı yaşadığını ancak ameliyatı gerektiren bir durum olmadığı bilgisini aldı. 1-2 yıl sonrası rahatsızlığı nükseden Tetik, bu sefer doktor yerine inversiyon aletiyle vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan şahıslara yöneldi.
İLGİ GÖRÜYOR
Buradaki tedavilerde rahatladığını gören Tetik, yaklaşık 6 ay önce internetteki bilgilerden de yararlanarak dükkanında inversiyon aletini yaptı. Yaptığı aleti kendi üzerinde deneyerek olumlu sonuçlar alan Tetik, sanayi çevresinde bel ve sırt ağrısı yaşayan esnaf ve müşterilere de yardım etmeye başladı. Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerini de asılıyor. 15 dakikalık bir işlemin ardından ise iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor.
İNTERNETTEN ARAŞTIRMIŞ
İbrahim Tetik, "Aleti kendim için yaptım ama sanayideki esnaf arkadaşlara da yardımcı oluyorum" dedi. Tetik, "6 aydır 30-40 arkadaşımıza baktık. Yüzde yüz çözüm değil tabi. Fıtığı çok ilerlemiş olan hastaları doktorlara yönlendiriyoruz. Tıp gelişti, mikro cerrahi var. Son çare ameliyat olacaksa, olması gerekiyor ama 'Dikkat edeceksin, ağır kaldırmayacaksın' denilen arkadaşlarla ilgileniyoruz. Zaten her insanın sabah akşam 3'er dakikadan da olsa baş aşağı sallanması gereken bir durum" ifadelerini kaydetti.