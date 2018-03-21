Sadık Gürbüz, türküleriyle hekimleri mest etti

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde Çanakkale Şehitlerini anarak açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Bu gün aslında kendisi avukat olan sanatçı dostumuz Sadık Gürbüz bizlerle olacak.

Yaptığı beste ve baş vurduğu yöntem ile seslendirdiği türküleri zevkle dinleyeceğiz. Bu konser ile 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerimizi sonlandırıyoruz. Emeği geçen, destek veren, yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRKÜLERİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VARDIR

Türkülerin birleştirici gücü olduğunu söyleyen Sanatçı Sadık Gürbüz, "Türküler insanları insancıllıkta, sevgide birleştirir. Sevgi doludur. Türküler tarihi belge niteliğindedir. Yaşananları anlatır. Her dönemin kendine göre türküleri oluşur. Kiminde ağıtlar olurken, kimisinde kahramanlık, kiminde sevda olur. Türkü halkın yaşanmışlıklarıdır. Nazımın dediği gibi insansız yaşanır türküsüz yaşanmaz.

Türküler insana sevgiyle bağlıdır, aldatmazlar" diye konuşan Sadık Gürbüz, Pir Sultan Abdal albümünden türküler söyledi. Konser sonunda Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Uzm. Dr. Sezai Berber ve TTB MK Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, sanatçı Sadık Gürbüz'e teşekkür plaketi ve çiçek verdi.