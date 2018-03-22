Muhalefet hizmetten anlamıyor

AK Parti Antalya
Teşkilatı'na hizmetlerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Türkiye'nin en büyük yatırımcı belediyelerinden olduklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kadın Kolları
Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, teşkilat başkanları, gençlik kolları, kadın kolları üyelerinin katıldığı toplantıda Türel, 2004 yılında göreve başladığı dönemle bugün arasında hizmet açısından fersah fersah farklılıklar olduğunu söyledi. HEYBEMİZ HİZMET DOLU
"Hizmet heybemiz dolu" diyen Başkan Türel, "Antalya
'nın her köşesinde gurur ve şeref duyacağımız eserlerimiz var. Muhalefetin yapacağı ancak bizim yaptıklarımızı itibarsızlaştırmak. Bundan başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Diyorlar ki Boğaçayı'nı, Yat Limanı'nı, Konyaaltı Sahil Projesi'ni, raylı sistemi yapma. Onu yapma bunu yapma ne yapacağız. Sadece Boğaçayı Projesi'ni bitirdiğimizde 10 bin kardeşimizi ekmek, iş sahibi yapmış olacağız. Sonra diyorlar ki Boğaçayı Projesi'nin ne faydası varmış. İşte sen zaten onu anlamadığın için hiçbir şey yapmıyorsun" dedi. Başkan Türel, "Bir ve beraber olursak Antalya'da kimse bileğimizi bükemez ama bunun için çok çalışmamız lazım. Bu yapmakta olduğumuz bütün hizmetlerimizi Antalya'da kapı kapı dolaşıp, ev ev gezerek herkese anlatmamız lazım" diye konuştu.