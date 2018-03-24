Utandıran liste açıklandı

GIDA
, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen, 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Hileli ürünlerini vatandaşa yedirenler arasında Antalya
'dan 5 şirket yer aldı. Şirketlerin tamamının köfteci olması ve 3'ünün de Antalya
'nın köfteleriyle meşhur ilçesi olan Aksu'da olması şaşırttı. 5 şirketin de kuzu ve dana karışık olması gereken köftelere kanatlı eti karıştırdığı ortaya çıktı. Türkiye genelinde birçok restoranda domuz eti ile at ve eşek gibi tek toynaklı etlerine rastlanırken, Antalya'daki hile köfteye kanatlı eti karıştırmakta kaldı. Ancak yine de adeta piyaz ile birlikte Antalya'nın simge yemeği haline gelen köftede hile yapılması ve yine bu simge yemeğin en çok tüketildiği Aksu'da bu hilelerin yoğunlaşmış olması üzdü. Aksu'nun Serik Caddesi'nde yer alan ve tarihi 1970 yılına dayanan Meşhur Aksu Şimşek Restoran'da dana ve kuzu karışık olması gereken ızgara köftede kanatlı eti tespit edildi. Yine Aksu'da Aslım Köfte'de ve Çalkaya Öz Şimşek'te de köftede kanatlı eti tespit edildi. Bir diğer ünlü restoran Dürümcü Bedir Usta'nın Liman Mahallesi'ndeki şubesinde de Adana kebap içinde kanatlı eti ve sakatat çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Köfteci Kerim'de de dana köfte ürününe kanatlı eti karıştırıldığı ortaya çıktı.