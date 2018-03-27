Seraya eğitimli işçi

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV
) ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen Suriyeli tarım işçilerinin eğitiminde ikinci adım atılıyor. İlk etapta, Isparta
'da meyvecilik alanında verilen 3 aylık eğitime bu kez seracılık eklendi. ÜRETİCİLERDEN TALEP
BAGEV Başkanı Ali Çandır, eğitim alan Suriyelilerin meyve fidanı üreticileri tarafından istihdam
ının gerçekleştirildiğini söyledi. FAO ile projeye devam edeceklerini belirten Çandır, "Domates üreticilerinden talep geldi. Zaten Suriyelilerin çoğu seralarda çalışıyor. En azından bu alanda eğitim alarak, daha nitelikli çalışmaları sağlanacak" dedi. Çandır, proje ile sıkıntı olan iş kollarına nitelikli personel tedarik etmek hem de Suriyelilerin sosyal adaptasyonunun sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Eğitim süresince kursiyerlere günlük 35 lira ücret ödeneceği kaydedildi. BAGEV İŞE YERLEŞTİRİYOR
BAGEV olarak 2009 yılında Türkiye'nin ilk bölgesel istihdam ofisini kurduklarını hatırlatan Ali Çandır, 'BAGEV Kariyer' aracılığı ile 2017'de 926 kişinin iş kapısını araladığını anlattı. İş arayan ve eleman arayanlara ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Çandır, "BAGEV Kariyer'de 15 bin 519 iş arayan kaydı var. Kaydı bulunanların yüzde 27'si ilkokul, yüzde 24'ü lise, yüzde 20'si üniversite mezunu. 2017 yılında 699 iş ilanı yayınlandı. Şu anda da 30 kişinin istihdamı için açık pozisyonda ilan var" diye konuştu.