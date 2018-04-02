Tömük'te pazaryeri sevinci

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, pazarcı esnafı ile bir araya gelen belediye yetkilileri, kura çekimi ile pazarcı esnafına yerlerini tahsis etti. 2014 seçimleri öncesinde kapalı pazaryeri sözü verdiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, bu sözleri bir bir yerine getirdiklerini, Tömük kapalı pazaryerinin de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. "Biz vatandaşlara ne söz verdiysek bir bir yerine getirmenin hazını ve gurunu yaşıyoruz" diyen Tollu, "Biz insanlarımıza asla yalan söylemeyiz. İnsanlarımızın asla oyunu alacağız diye onları kandırma gibi bir acziyetin içerisine girmeyiz. Avucumuzun içi gibi bildiğimiz belediyenin kaynaklarını en rantabl şekilde kullanıp vatandaşımızın refahını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Pazarcı esnafının Erdemli'deki durumunun önemine değinen Başkan Tollu, "Pazarcılarımızın en büyük sıkıntısı Erdemli'nin Mersin'e yakınlığından dolayı zor durumunda olması. Bu anlamda biz esnaflarımızı korumak ve ekmeğini, aşını arttırmak adına dışarıdan gelen pazarcılara asla müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyete pazarlarının Erdemli'ye hiçbir katkısının bulunmadığını savunan Tollu, "Sosyete pazarları Erdemli'mizin gelirini ciddi manada sömüren bir yapıdaydı. Şu anda Erdemli sınırları içerisinde bir tek sosyete pazarları bulmanız mümkün değil. Dışarıdan gelen hiçbir esnafın burada tezgah açması mümkün değildir. Çünkü biz Erdemli'nin tasasını, sevincini kederini birlikte paylaştığımız esnaflarımızın ekmeğini, aşını arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnaflarımızın huzuru, refahı ve çoluğuna çocuğuna helal kazanç götürebileceği bir durumu oluşturmaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızla birlikte güzel bir Erdemli ve gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

