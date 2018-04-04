Antalya’da örnek proje

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Büyükşehir Belediyesi, Parkinson hastalarına ise ücretsiz spor imkanı sunuyor. Antalya
Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde Parkinson hastaları için egzersiz programı hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji bölümünün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olan proje Atatürk ASFİM'de başladı. EGZERSİZ VE BESLENME
Egzersiz programı haftanın dört günü gerçekleşiyor. ASFİM'de görevli uzman fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde günde 1.5 saat uygulanan egzersiz programında refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor. Hastalar fizyoterapist ve spor eğitmenleriyle kol ve yürüme egzersizleri yapıyor. Diyetisyenler tarafından da hastalara nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bilgilendirme yapılıyor. Projenin Türkiye'de bir ilk olması yönünden çok değerli olduğunu belirten AÜ Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, Diğer belediyeler de kendi şehirlerinde yaşayan Parkinson hastalarına bu eğitim ve rehabilitasyon imkânlarını sunacaklardır" dedi.