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Evladını göremedi

’nın Fethiye ilçesinde 36 yaşındaki doğum yaparken hayatını kaybetti. Arı’nın 4’üncü çocuğu sağlıklı dünyaya geldi. Arı ailesi ölüm haberi üzerine yıkıldı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018
Evladını göremedi

'nın Fethiye ilçesinde 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmek üzere hastaneye yatan 36 yaşındaki , nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya getirdi ancak milyonda bir görülen rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR
?Fethiye'de bir inşaat firması sahibi olan 'nın 36 yaşındaki eşi Elif Arı, 4'üncü çocuğunu normal doğumla dünyaya getirmek için Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki doğum sırasında hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Elif Arı doğum yaparken plesanta sıvısının kana karışması nedeniyle milyonda bir görüldüğü belirtilen 'Amniyon sıvı embolisi' nedeniyle oluşan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Anne Elif Arı'nın kız bebeği dünyaya getirilirken, bebeğin de yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

ARI AİLESİ YIKILDI
Annenin doğum sırasında vefat ettiği baba Veysel Arı'ya bildirilince Arı ailesi büyük şok yaşadı. 2'si kız, biri erkek, 3 çocuk babası Kahramanmaraşlı Veysel Arı, oğluna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı baba ve Elif Arı'nın yakınları, hastane önünde dakikalarca ağıt yaktı. Olaya Fethiye Cumhuriyet Savcılığı el koyarken, Elif Arı'nın cenazesi geniş çaplı otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşini kaybeden Veysel Arı "Normal doğum bekliyorduk. Eşimi kaybettiğim söylendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Evladını göremedi
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