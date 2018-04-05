Evladını göremedi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4'üncü çocuğunu dünyaya getirmek üzere hastaneye yatan 36 yaşındaki Elif Arı, nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya getirdi ancak milyonda bir görülen rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

?Fethiye'de bir inşaat firması sahibi olan Veysel Arı'nın 36 yaşındaki eşi Elif Arı, 4'üncü çocuğunu normal doğumla dünyaya getirmek için Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki doğum sırasında hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi Elif Arı doğum yaparken plesanta sıvısının kana karışması nedeniyle milyonda bir görüldüğü belirtilen 'Amniyon sıvı embolisi' nedeniyle oluşan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Anne Elif Arı'nın kız bebeği dünyaya getirilirken, bebeğin de yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

ARI AİLESİ YIKILDI

Annenin doğum sırasında vefat ettiği baba Veysel Arı'ya bildirilince Arı ailesi büyük şok yaşadı. 2'si kız, biri erkek, 3 çocuk babası Kahramanmaraşlı Veysel Arı, oğluna sarılarak gözyaşı döktü. Acılı baba ve Elif Arı'nın yakınları, hastane önünde dakikalarca ağıt yaktı. Olaya Fethiye Cumhuriyet Savcılığı el koyarken, Elif Arı'nın cenazesi geniş çaplı otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eşini kaybeden Veysel Arı "Normal doğum bekliyorduk. Eşimi kaybettiğim söylendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.