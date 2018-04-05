Köy Muhtarları taleplerini anlattı

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen 2018 Yılının ikinci 'Merkez Köy Muhtarlar Toplantısı' Köy muhtarlarının katılımıyla Öğretmenler evi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Milletvekilleri Bayram Özçelik, Reşat Petek, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı ve İl Genel Meclis Üyeler Osman Karakaya, Ali Evren ile birlikte Merkeze Bağlı köy Muhtarları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Toplantıda KÖYDES Projesi kapsamında Burdur'a ayrılan 17 milyon 133 bin 998 TL toplam ödeneğin, 4 milyon 89 bin 395 TL'sinin merkeze ayrıldığı işaret edilerek, köylerde öncelikli ihtiyaçların hayata geçirileceği ifade edildi. AK Parti Hükümetlerinin her zaman köylünün ve milletin hizmetkarı olduğu vurgulanarak, köy muhtarlarının istek ve talepler alındı.

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