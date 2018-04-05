Yörük Göçü hazırlıkları devam ediyor

Burdur Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından 15 Nisan'da yapılacak olan "Temsili Yörük Göçü" programı için değerlendirme toplantısı düzenlendi. Grand Özeren Otel'de düzenlenen programa Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Burdur Yörükler Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaattin Kalkan ve dernek üyeleri katıldı.

Programın başında bir konuşma yapan Dernek Başkanı Alaattin Kalkan katılımlarından dolayı Vali Yılmaz başta olmak üzere katılan herkese teşekkür etti. Dernek olarak kuruldukları günden bu yana amaçlarının birlik beraberlik içerisinde, Yörük Kültürünün yaşatılması adına çalışmalar yapmak olduğunu ifade ederek, destekleri ve gösterdiği yakın ilgi ve alakası dolayısıyla Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Kalkan'ın konuşmasının ardından konuşan Vali Yılmaz; "Öncelikle böyle bir buluşmayı tertip ettikleri için dernek başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyorum. Özellikle kültürümüzün yeni nesillere gençlerimize aktarılması yönünde üzerimizde sorumluluk var. Kültürümüz gün geçtikçe yozlaştırılmaya çalışılırken, üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirerek, kendi kültürümüzün değerlerini yaşatmak, sahip çıkmak adına Yörük Göçüyle ilgili bir fikir oluştu. Ben her türlü yardım ve desteği vereceğimizi ifade ettim. İşin açıkçası arkadaşlar taşın altına ellerini koydular ve gereğini yapıyorlar. Biz özellikle Turizm Haftasında bunu yapalım istedik. Çünkü kültürle ilgili eğer bir değerimiz yaşatılacaksa, tanıtılacaksa özellikle Teke Yöresi'nin turizmden pay alması gerekiyorsa, kendi kültürümüzü tanıtmamız lazım. Bir başkasının kültürünü burada satmanın bir anlamı yok. Bizim burada kendi kültürümüzü değerlerimizi hem kendi insanımıza, hem dışarıdan gelecek misafirlerimize aktarmamız gerekiyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi davet etmiş olalım. Ben bugüne kadar her gittiğim yerde söyledim. Biz hamdolsun çobanlıktan geldik. Oğlak çobanlığı da yaptım, keçi çobanlığı da yaptım. Çok şükür yapmışız. İçinizden çıkan birisi olarak dağda gittiğimde çobanımızın ekmeğini yiyebilmek herkese nasip olmaz. Oradan da alacağımız çok şeyler var." diye konuştu.