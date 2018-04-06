Afrin şehidinin adı lisede yaşayacak

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın isminin Bucak Anadolu İmam Hatip Lisesine verildiğini açıkladı. Petek;

-"Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 Mart'ta şehit düşen hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın ismi Bucak İlçemizde Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi. Okulun yeni ismi Bucak Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Artık bundan böyle şehidimizin ismi ülkemiz var olduğu sürece bu okulda yaşatılmış olacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bugüne kadar memleketimiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve Afrin'de gerçekleştirilen sınır ötesi harekatında şehit olan askerlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.