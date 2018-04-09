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Marangoz si çıkan da küle döndü

’nin ilçesinde bir marangoz sinde çıkan da, iş yeri tamamen yandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:02
Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Adil Kırşan'a ait marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Marangozhaneden duman yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangında iş yeri tamamen küle döndü. İş yeri sahibi ise iş yerinin yanışını oturup çaresizce izledi.

ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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Marangoz atölyesi çıkan yangında küle döndü
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