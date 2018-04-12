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Otostop ölümle bitti

Üniversite öğrencisi 3 gencin otostop yaparak bindikleri kamyon devrildi. Öğrencilerden 21 yaşındaki Selver Sakartepe hayatını kaybetti, 23 yaşındaki Emirhan Turhan ise ağır yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Otostop ölümle bitti
Antalya'nın Demre ilçesinde 3 üniversite öğrencisinin otostop yapıp bindiği sebze yüklü kamyon devrildi. Öğrencilerden Selver Sakartepe'nin yaşamını yitirdiği kazada 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

3 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BİNDİ
Kaza, Demre-Finike karayolunun Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Karaağaç, Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden yüklediği sebzeyi 'ya götürmek üzere 06 JE 169 plakalı kamyonla yola çıktı. Yolda otostop yapan öğrencileri Emirhan Turhan (23), Kerem Han Akbulak (20) ve Selver Sakartepe'yi (21) alan sürücü Murat Karaağaç, yola devam etti.

BİR ÖĞRENCİ AĞIR YARALI
Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon yoldan çıkıp sazlıkların arasına devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emirhan Turhan ise hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı sürücü Murat Karaağaç ile Kerem Han Akbulak ayakta tedavi edildi.
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Otostop ölümle bitti
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