Otostop ölümle bitti

Antalya
'nın Demre ilçesinde 3 üniversite öğrencisinin otostop yapıp bindiği sebze yüklü kamyon devrildi. Öğrencilerden Selver Sakartepe'nin yaşamını yitirdiği kazada 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. 3 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BİNDİ
Kaza, Demre-Finike karayolunun Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Karaağaç, Demre Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden yüklediği sebzeyi Ankara
'ya götürmek üzere 06 JE 169 plakalı kamyonla yola çıktı. Yolda otostop yapan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
öğrencileri Emirhan Turhan (23), Kerem Han Akbulak (20) ve Selver Sakartepe'yi (21) alan sürücü Murat Karaağaç, yola devam etti. BİR ÖĞRENCİ AĞIR YARALI
Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon yoldan çıkıp sazlıkların arasına devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selver Sakartepe kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emirhan Turhan ise hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı sürücü Murat Karaağaç ile Kerem Han Akbulak ayakta tedavi edildi.