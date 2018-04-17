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Büyükşehir Belediyesi, led armatür teknolojisiyle Sular Kavşağı’na Atatürk silüeti, Adnan Menderes Sahil Yolu’na ise Osmanlı Tuğrası tasviri yapıldı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 12:39
Adana’nın kavşakları ışıl ışıl

'nın simgesi olan tarihi yapılarından Taşköprü, Büyüksaat, Demirköprü'yü landırıp bambaşka bir atmosfere büründüren, ana cadde ve bulvarlarını dekoratif ışıklandırmalarla donatan Adana Büyükşehir Belediyesi, led armatür teknolojisinden yararlanarak Sular'a Atatürk Silüeti, Adnan Menderes Sahil Yolu'na Osmanlı Tuğrası tasviriyle güzellik kazandırdı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatlarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Atatürk Caddesi Sular Kavşağı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini yansıtarak, kentin en işlek güzergahına akşam saatlerinde ayrı bir güzellik kattı. Benzer çalışmayla Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Menderes Sahil Yolu'nun Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı ile kesiştiği ta ise Osmanlı Tuğrası tasvir edildi.

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Adana’nın kavşakları ışıl ışıl
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