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ASAT doludizgin

Giriş Tarihi: 17.4.2018
ASAT doludizgin

ASAT Gençlik Kulübü, farklı branşlarda madalyaları topladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği 2018 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın altın madalyası ASAT Gençlik ve Spor Kulübüne geldi. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, paralimpik okçuluk sporunun başarılı ismi ASAT sporcusu Zehra Özbey Torun, birinciliği elde ederek altın madalyayı kazandı.

6 MADALYA ALDILAR
'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda da ASAT Gençlik ve Spor Kulübü madalyaları kimseye bırakmadı. Yarışma süresince halterciler toplamda dört Türkiye şampiyonu çıkarırken, üç sporcu da Türkiye ikinciliği elde etti. Faruk Öztürk, Reyhan Polat, Serdal Kaya ve Serkan Çakmaz birinciliği elde ederken, Simge Poyraz ve Ufuk Kaynak da Türkiye 2'ncisi olarak dereceye girdi.

MİLLİ FORMA YAKIŞTI
Futbolda Asatspor'un genç yeteneklerinden biri olan Mehmet Emin Özer, Rusya'nın Rostov Kenti'nde düzenlenecek olan turnuvada milli forma ile mücadele edecek. Amatör Federasyonu karmasına seçilen ve U-19 Milli Futbol Takımı'nda top koşturan sporcu, katılacağı uluslararası turnuvada Antalya'yı temsil edecek.

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ASAT doludizgin
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