Süper çocuk Efe

Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşayacak. Doyasıya eğlenip bayramlarını kutlayacak olan çocuklardan biri de Antalya
'nın başarılı öğrencilerinden Efe İnan. Yaptıkları buluşlarla Çin'den dünya şampiyonu unvanıyla dönen Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) robot takımının bir üyesi olan 13 yaşındaki Efe İnan, buluşlarıyla Türkiye'nin bilimine katkı sunmayı hedefliyor. Yarışmadan ödülle döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini makamında kabul ettiğini anlatan mucit çocuk, "Cumhurbaşkanımız bizimle yakından ilgilendi. Kendime bir söz verdim, Türkiye'yi bilim alanında geliştireceğiz. İcatlar yaparak, Türkiye'yi dünyada üst seviyelere taşımak istiyorum" dedi.