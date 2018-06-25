Ölümler ders olmadı

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı'nda 1 ay içerisinde meydana gelen 4 ayrı boğulma olayı ders olmadı. 3-4 yaşlarındaki kızıyla birlikte ırmağa giren baba ve tek başına giren 5 yaşındaki çocuk pes dedirtti. Irmak üzerinde bulunan Büyük Şelale'nin yukarısında 'girilmez' yazılı tabelalara rağmen birçok kişi ırmağa girmeye devam ediyor. Son boğulma olayının yaşandığı Küçük Şelale karşısında Şelale Mahallesi Şavlak mevkisinde de çok sayıda tatilci ırmağa giriyor. YOLUNA DEVAM ETTİ
Şavlak mevkisinde ırmağa girenler arasında 3-4 yaşlarında bir kız çocuğunun da bulunması görenleri şaşkına çevirdi. Babası ve yakınları olduğu tahmin edilen gençlerle birlikte ırmağa giren çocuk bir süre sonra ırmaktan yakınlarının kucağında çıkarak araca bindi. Ardından tek başına 5-6 yaşlarında bir çocuk yüzmek için aynı yere geldi. Tüm uyarılara rağmen 3-4 yaşındaki kız çocuğuyla ırmağa giren baba, kameralara aldırış etmeksizin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.