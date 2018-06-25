Ölümler ders olmadı Manavgat Irmağı’nda 1 ay içinde 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi ders olmadı. Uyarılara rağmen vatandaşlar adeta ölüme meydan okumayı sürdürüyor

Giriş Tarihi: 25.6.2018