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Side’ye akını

Giriş Tarihi: 5.7.2018
Side’ye turist akını
Antalya'NIN Manavgat ilçesindeki Side 'nde yoğunluğu yaşanıyor. 200 binden fazla yatağın bulunduğu Manavgat'ta tatillerini geçiren turistler, Side Antik Kenti'nde tapınaklar, tiyatro ve Side Müzesi'ni gezerek tarihi eserleri inceliyor. Side çarşısından alışveriş yapan turistler özellikle Apollon Tapınağı'nda hatıra fotoğrafı çektiriyor ve özçekim yapıyor. Gün boyunca otobüslerle çok sayıda turist Side Antik Kenti'ne gelirken, hareketlilik gece de devam ediyor. Tatilciler Side'deki eğlence mekanlarında vakit geçiriyor.
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Side’ye turist akını
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