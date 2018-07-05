Side’ye turist akını

Antalya
'NIN Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti
'nde turist
yoğunluğu yaşanıyor. 200 binden fazla yatağın bulunduğu Manavgat'ta tatillerini geçiren turistler, Side Antik Kenti'nde tapınaklar, tiyatro ve Side Müzesi'ni gezerek tarihi eserleri inceliyor. Side çarşısından alışveriş yapan turistler özellikle Apollon Tapınağı'nda hatıra fotoğrafı çektiriyor ve özçekim yapıyor. Gün boyunca otobüslerle çok sayıda turist Side Antik Kenti'ne gelirken, hareketlilik gece de devam ediyor. Tatilciler Side'deki eğlence mekanlarında vakit geçiriyor.