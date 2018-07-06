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Fatma kol bekliyor

Köpeklerin saldırısı sonrası kolu dirseğinden kesilen 18 yaşındaki Fatma için yardım bekliyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Fatma kol bekliyor
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde oturan ve 5 yıl önce 3 köpeğin saldırısına uğradıktan sonra sağ kolu dirseğinden kesilmek zorunda kalınan (18), için 50 bin euro'ya ihtiyaç duyuyor. Gündoğmuş'un Çiçekoluk Köyü'nde çobanlık yapan ailesiyle oturan Fatma Özdemir, 2013 yılı Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde 2'si çoban köpeği, 1'i pitbull 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köylülerin kurtardığı Fatma Özdemir'in kurtarılamayan kolu, kangren olma riski taşıdığı için dirseğine kadar kesildi.

YARDIM BEKLİYORLAR
Yetkililerin büyüme çağında olduğu için 18 yaşında protez takılmasını önerdiği Fatma Özdemir, bu süre içinde çobanlık yapan babasına yardım etti, geçen hafta da üniversite sınavına girdi. Vücudunun bir yanının eksik olduğunu anlatan Fatma Özdemir, "Sağ tarafım bomboş. Hayatım değişti ama yılmadım" diye konuştu. Baba Ramazan Özdemir ise "Protez kol basit bir şey zannettik ama bizim karşımıza yüklü bir meblağ çıktı. Çocuğuma takılacak protez kola 50 bin euro istediler. Biz de devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.
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Fatma kol bekliyor
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