Bir doğru bir yanlış

Antalya
'da iki gün önce temizlik görevlilerine şüpheli paket
ve cisimlere nasıl müdahale edileceğinin dersini veren polis, bu kez kendisi tedbirsiz davrandı. Şüpheli paketlere uzman ekibin müdahale etmesi gerekirken tedbirsiz davranan sivil polis Konyaaltı Sahili
'nde yürekleri hoplattı. İkinci olayda ise şüpheli pakete bomba imha uzmanı tarafından özel kıyafet giyilerek müdahale edildi ve örnek davranış sergilendi. TEDBİRSİZ DAVRANDI Antalya
'da ilk olay önceki gün 14.00 sıralarında Konyaaltı Sahili 16 nolu plajda meydana geldi. Uzun süre boyunca alınmayan siyah renkli çantayı fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Bavulu şüpheli bulan ekipler, ilk etapta bölgeye bomba imha uzmanları talep etti. Bu sırada ekipler, sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşlara uyarıda bulunarak, güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı. Ancak bölgeye güvenlik şeridi çekilmemesi dikkat çekti. Bu sırada sivil polis olduğu düşünülen bir kişi bavulu hiçbir tedbir alamadan elle kontrol edip bölgeden uzaklaştırdı. Sahibi tespit edilemeyen bavulun içerisinden kıyafetler ve havlu çıktı. ÖZEL KIYAFETLE DOĞRU ÖNLEM
ANTALYA'DA ikinci olay ilk olaydan yaklaşık 3.5 saat sonra Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınında meydana geldi. Müdürlük binası arkasına bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Şüpheli çantanın Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hemen arka sokağı olması nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Yolu araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler, bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, özel kıyafetini giyerek önce çantayı kontrol etti, ardından da fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan evrak çantası, yine uzman ekip tarafından kontrol amaçlı polis merkezine götürüldü. NASIL OLMALI
Konuyla ilgi uzman bir polis SABAH Akdeniz
muhabirinin sorularını cevapladı. Uzman polis, olaylarda alınması gereken basit tedbirler olduğunu söyledi ve o tedbirleri şöyle açıkladı:
İhbardan sonra bölgeye ulaşan ilk ekip şüpheli paketin yakınında vatandaş var ise hemen uzaklaştırmalı.
Bölge güvenlik kordonu altına alınmalı, gerekli tahliyeler yapılmalı.
Uzman bomba imha ekibi talep edilmeli ve ekip gelinceye kadar hiçbir şekilde şüpheli pakete müdahale edilmemeli.
Bomba imza uzmanının 45 kilo ağırlığında olan özel kıyafeti giymesi ve ön inceleme yapması beklenmeli.
Uzman polisin vereceği karara göre hareket edilmeli.
Şüpheli pakette bomba olduğu düşünülüyor ise fünyeyle ve robot ile patlatma yapılarak etkisiz hale getirilmesi beklenilmeli.
Önlemler alınmadan yapılacak müdahalelerde olası bir patlama ile can kaybı ve yaralanma yaşanacağı unutulmamalı. ATSO BOMBACILARINA 4 MÜEBBET VE 1153 YIL
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO
) otoparkında 25 Ekim 2016 tarihinde bomba yüklü aracı infilak ettirmekten yargılanan 12'si tutuklu 16 sanığa ceza yağdı. Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sonunda davanın bir numaralı sanığı Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunan Hatice Çırganiş ağırlaştırılmış, Eshet Dalkılıç, Hasan Kater ve Ömer Deniz müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, olayla ilgili yargılanan sanıkları toplamda bin 153 yıl cezaya çarptırarak rekor hapse imza attı. 10 sanık ise beraat etti. 2'si firari, 3'ü tutuksuz, 12'si tutuklu 16 sanığın duruşmasında geniş güvenlik önlemleri alındı. ATSO otoparkında bomba yüklü otomobilin patlatıldığı olayda 21 kişi yaralanırken, 38 araç büyük hasar görmüş, binada ise maddi hasar oluşmuştu.