CHP Antalya’da kriz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Milletvekilliği Genel Seçimi'nde birinciliği AK Parti'ye kaptıran CHP Antalya
'da çözülme başladı. CHP Antalya
Bilişim ve İl Basın Sorumlusu Canan Keleş Antalya il yönetiminden istifa etti. İŞLEME KOYMADILAR
Keleş'in istifa dilekçesinde, "Görevimi layıkıyla yerine getirmeme rağmen, Türkiye ve il bazında yapılan yanlışlara karşı çaresizliğimden dolayı istifa kararı aldım" ifadelerinin yer verdiği öğrenildi. Keleş'in istifa dilekçesinin il yönetimi tarafından henüz işleme konulmadığı bildirildi. İSTİFANIN ŞİFRELERİ
Canan Keleş, istifa sonrası açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak Keleş'in 24 Haziran seçimleri sonrası sosyal medyada yaptığı açıklama, istifasına yönelik önemli şifreleri barındırıyor. Seçim sonuçlarının ardından yönetime yapılan tepkilere cevap veren Keleş, milletvekili listesini, "O zaman listeyi oluştururken örgüt eğilimlerini dikkate alsaydınız. Listeye paraşütle tepeden giriş yapanlar nedeniyle ilçelerde ve sokaklarda yaşadığımız sıkıntıyı bir biz biliriz, bir de Allah" sözleri ile eleştirmişti. HDP'YE VERİLEN DESTEK
Keleş'in, özellikle listede son dakika yapılan Semih Esen ve Cavit Arı değişikliğini hedef aldığı ortaya çıktı. Keleş'in, "Bu partide işler değişiyor, anladın mı? Anlamadın mı? Olsun, anlatırız. Birileri de sabahı soruyormuş, onu da anlatırız" sözleriyle de Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'i hedef aldığı iddia edildi. Şahin, Esen-Arı değişikliği yapıldığı zaman Arı'nın adaylığına tepki göstererek, Ruhi Su
'nun ünlü eseri "Sabahın bir sahibi var" türküsünün sözlerini paylaşmıştı. Keleş paylaşımında ayrıca HDP'ye verilen destekle ilgili, "Barajı geçmeli diye başka parti propagandası yap. Biz de hayır kurumuyuz ya" cümleleri ile yapılan çalışmaya tepki göstermişti. EŞ ZAMANLI İSTİFA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek'in görevinden istifası ile Canan Keleş'in istifasının aynı ana denk gelmesi 'İki istifa bağlantılı mı?' sorularına neden oldu. Özzeybek'in istifa dilekçesinde, "Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı, beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı da hayal kırıklığına uğrattı. Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde çekilmek siyasi ahlak gereğidir" ifadeleri ile Keleş'in ifadelerinin aynı yönde olması dikkat çekti. KURULTAY SESLERİ
CHP Antalya'daki çözülmelere Muharrem İnce
'nin kurultay çağrısı da etkili olmaya başladı. 28 kurultay delegesinden 11'i imza vermeyeceğini, 4'ünün imza vereceği, 6 delegenin ise kararsız olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bu konuda kararsız kalanların gelişmelere göre hareket edeceklerini belirtmeleri ise kurultayla ilgili işaret beklediklerini gösterdi.