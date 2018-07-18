İç turizm 1 numara

TURİZM sektöründe yabancı turist sayısı açıklanmasına karşın iç turizm
hareketliliğiyle ilgili bir veri bulunmuyor. Bu konuda bir çalışma yapan TÜROFED, geçen yıl sadece konaklama sektörünün iç turizmde yaklaşık 6-6.5 milyon kişiyi ağırladığını ortaya çıkardı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve münferit tatile çıkan kişilerle ilgili otel kayıtlarından elde edilen tahmini rakamın 6-6.5 milyon civarında olduğunu belirterek, bu rakamın Türkiye'ye en çok turist gönderen iki ülke Rusya Federasyonu ve Almanya
'yı bile geride bıraktığına dikkat çekti.