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1 numara

Giriş Tarihi: 18.7.2018
İç turizm 1 numara
TURİZM sektöründe yabancı turist sayısı açıklanmasına karşın hareketliliğiyle ilgili bir veri bulunmuyor. Bu konuda bir çalışma yapan TÜROFED, geçen yıl sadece konaklama sektörünün iç turizmde yaklaşık 6-6.5 milyon kişiyi ağırladığını ortaya çıkardı. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve münferit tatile çıkan kişilerle ilgili otel kayıtlarından elde edilen tahmini rakamın 6-6.5 milyon civarında olduğunu belirterek, bu rakamın Türkiye'ye en çok turist gönderen iki ülke Rusya Federasyonu ve 'yı bile geride bıraktığına dikkat çekti.
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İç turizm 1 numara
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