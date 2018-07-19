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Okula yakın ev yetmez

’da veliler adres değiştirip çocuklarını başarılı liselerde okutmak isteyince bazı mahallelerde kira fiyatları fırladı. Ancak adresin yeterli olmadığını açıkladı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Okula yakın ev yetmez
Antalya'da emlak sektöründe bir evin değerini artıran deniz manzaralı, tramvay hattına yakın, yol cepheli gibi özelliklere bir yenisi daha eklendi. Liselerin adrese dayalı sistemle öğrenci almasıyla, başarılı liselerin olduğu bölgelerdeki evlere ilgi arttı. Veliler, başarılı okulların çevresine taşınma çabasına girdi.

KİRALAR ARTTI
Emlakçılar Odası Başkanı Şeref Sağlam, başarılı liselerin bulunduğu mahallelerde evlere ciddi talep olduğunu ve bunun fiyatlara da yansıdığını söyledi. Tercih edilen liselerin olduğu mahallelerde boş ev bulmanın artık zor olduğunu belirten Sağlam, "Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından bu bölgelere yönelik ilginin sona ermesini bekliyoruz" dedi. Antalya'da özellikle Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi ile Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nin yer aldığı Kızıltoprak Mahallesi ile Zerdalilik ve Gürsu mahallelerine ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Antalya İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise adres taşıyan velileri üzecek. Sistemin sadece adres bilgisiyle sınırlı olmadığı vurgulanan açıklamada, okulların kontenjanlarına bağlı olarak başvuran öğrencilerin not ortalaması ve devamsızlık bilgilerinin de öğrencinin hangi okula kayıt yapabileceği konusunda belirleyici olacağı vurgulandı.
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Okula yakın ev yetmez
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