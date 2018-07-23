Antalya için çalışıyorlar

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANTEPE A.Ş. hizmet ve projeleriyle Antalya
'nın değişimine ve gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Konyaaltı Sahil
i'ne uyguladığı dünya çapındaki proje ile büyük bir başarı yakalayan ANTEPE, her alanda projeler üretip, Antalya'nın 19 ilçesinde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHIBI OLDU
ANTEPE, Türkiye'nin en büyük ve başarılı kentsel dönüşüm projesini Kepez-Santral'de hayata geçiriyor. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, 1950'den beri düzenlenen ve dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green GOOD DESIGN kapsamında ödül kazandı. DÜNYA ÇAPINDA BIR PROJE
ANTEPE, Konyaaltı Sahil Projesi ile başarı halkasına bir yenisini daha ekledi. ANTEPE Yönetim Kurulu
Başkanı Bahadır Yantaç
ve bin 650 kişilik dev işçi kadrosunun çalışmaları sonrası Konyaaltı sahili yeşil dokusu, spor alanları, bisiklet yolları, modern gölgelikleri, kent mobilyaları, rengârenk peyzajları, gezi alanları ve yürüyüş yolları ile yeni bir yaşam alanı oldu. PROJELER SAYMAKLA BITMIYOR Antalyaspor
tesisi, Demre Meydanı, Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı Düzenleme Projesi, Finike ve Antalya'da gençlik evleri, Serik Kongre ve Kültür Merkezi ile Kumluca Beykonak'ta spor sahaları, macera parkı, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve gezinti yolları yapan ANTEPE, Döşemealtı ilçesine yapılacak olan yeni otogarın da projesini yaptı. ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç, "Yarınlarımıza daha yaşanabilir bir Antalya bırakmak için her zaman daha çok çalışacağız" dedi. MEYDANA İMZA ATTI
ANTEPE, Antalya Cumhuriyet Meydanı Projesi'nde de imzası olan ANTEPE şimdi de Antalya Camii ve Türk İslam Medeniyetleri Müzesi için hazırlıklarını yapıyor. Projede, 30 bin kişinin ibadet edebileceği cami, 610 araçlık otopark, toplantı salonları, 800 kişilik konferans salonu, abdesthane, atölye, kütüphane gibi mekânlar yer alacak.