Hepsi cezaevinde

Antalya
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Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği'nde (ANTBİRLİK) 'dolandırıcılık' ve 'zimmet' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 28'i tutuklandı. Nisan ayında ANTBİRLİK eski Başkanı Abdullah Balaban ile birlikte 10 kişinin tutuklandığı '50 milyonluk talan' operasyonundaki tutuklu sayısı 39'a yükseldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet' suçlamasıyla ANTBİRLİK'e bağlı Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda yine talan çıktı.
SUÇ ÖRGÜTÜ KURULMUŞ
Gözaltına alınan 31 zanlı Nöbetçi Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandı. Kooperatifin eski yönetim kurulu Başkanı Ahmet Öztürk, Kooperatif Müdürü Hüseyin Çetin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Zimmet' le suçlandı. Yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ateş ve oğulları Hüseyin Ateş ile Murat Ateş, Adem Türkmen, Sadık Ayas'ın evlatlık oğlu Rıza İnce, Disiplin Kurulu Üyesi Rauf Keya, daha önceki operasyonda tutuklanan Haşim Balaban'ın eşi Emel Balaban, tutuklu eski ANTBİRLİK Başkanı Abdullah Balaban'ın oğlu Mehmet Balaban, Balaban'ın dünürleri Rıza Yağcı ve Engin Yağcı, eksper Mahmut Çetin, Serik eski Ziraat Odası Başkanı Rıza İleri, Arif Küçük, A.Ç., B.K., B.A, , E.Y., E.K., H.Ö., İ.Y.,
M.M., O.E., ,, U.E., U.O., V.B. örgüt üyeliği, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi, B.G., M.K., N.A. hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.