Felakete sürdüler

Antalya
'nın Akseki ilçesi yakınlarında, Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan tur otobüsüyle 2 otomobilin karıştığı kazada, Kemal Karataş
(31) ile Ömer Karataş
(2) yaşamını yitirirken, 1'i ağır 33 kişi yaralandı.
BİR OTOBÜS İKİ OTOMOBİL
Kaza, dün sabah saatlerinde Akseki-Antalya
karayolunun Geriş Mahallesi yol sapağında meydana geldi. Kapadokya'ya giden Çinli turistleri taşıyan Uğur Aydın'ın kullandığı 34 FG 091 plakalı tur otobüsüyle, karşı yönden gelen Kemal Karataş yönetimindeki 01 EUS 97 plakalı otomobil çarpıştı. Tur otobüsünün devrildiği kazada, otomobil hurdaya döndü. Tamer Kaya yönetimindeki 07 YJY 07 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapmasıyla savrulup şarampole yuvarlandı.
BABA-OĞUL CAN VERDİ
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Akseki'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Hurdaya dönen 01 EUS 97 plakalı otomobildeki Kemal Karataş ile Ömer Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şarampole uçan otomobilde ise yaralı olmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Aydın, ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
HELİKOPTERLE GETİRİLDİ
Çinli 31 turistle şoför ve görevli olmak üzere 33 kişinin bulunduğu tur otobüsünde yaralananlardan 1 Çinli turistin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı turistlerden durumu ağır olan Çinli turist için Sağlık Bakanlığı
'na bağlı ambulans helikopter
den yardım istendi. Kaza yerine gelen ambulans helikoptere alınan yaralı turist Antalya'ya sevk edildi. Kadın turist, Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne götürüldü.