Antalya
spor'a geçtiğimiz yılın devre arasında transferin son gününde kazandırılan Souleymane Doukara
, bu yıl da takımın en büyük gol silahı olacak. Geçtiğimiz sezon 19'uncu haftadan itibaren Antalyaspor
forması giymeye başlayan Doukara, 20'nci haftayı cezalı geçirdikten sonra 21'inci haftadan itibaren her maçın ilk 11'inde sahaya çıkıp tamamında 90 dakika ter akıttı.
6 GOL 7 ASİST YAPTI
14 maçta 90 dakika, 1 maçta da son 5 dakika forma giyen Doukara, mücadelesiyle de taraftarın sevgilisi olurken 'Afrika Aslanı
' olarak anılmaya başlandı. Geçen sezon oynadığı maçlarda 6 kritik gole de imza atan başarılı futbolcu, özellikle Kasımpaşa deplasmanında kaydettiği golle hafızalarda yer almıştı. Doukara, attığı 6 golün yanı sıra 7 de asist yaparak takımın hücum gücüne önemli bir katkı koymuştu.
ANTALYASPOR'DA ÇOK MUTLUYUM
VERDIĞI röportajlarda Antalya'ya çok sevdiğini ve ülkesine benzettiğini söyleyen Souleymane Doukara, bu yıl da Antalyaspor formasıyla başarılı olacağının sözünü verdi. Senegal asıllı Fransız golcü, takımının 5 hazırlık maçında kaydettiği 8 golün 4'üne de imza atarak formda olduğunu gösterdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın da hücumda en güvendiği isimlerden biri olan Doukara'ya taraftarlar da ilk maçtan itibaren özel görsellerle destek verecek.