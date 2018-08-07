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Şehit kızının anlamlı düğünü

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Şehit kızının anlamlı düğünü
'İN Derik ilçesinde şehit olan polis memuru Orhan Ayan'ın (42) kızı Büşra Ayan, memleketi 'da evlendi. SDÜ'de öğrenci olan Orhan Ayan'ın kızı Büşra Ayan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Aslan ile dünya evine girdi. Geçen yıl Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın nişan yüzüklerini taktığı genç çift için Burdur'da düğün töreni yapıldı.

BAYRAĞI ÖPTÜLER
Gelinliğini giyen Büşra Ayan, eşi Enes Aslan'la düğün öncesi Azizeye Köyü Mezarlığı'na giderek babasının mezarını ziyaret etti. Dua eden genç çift, Orhan Ayan'ın mezarına Türk bayrağı astı, helallik istedi. Damat Enes Aslan, Türk bayrağını öperek eşine verdi. Büşra Ayan da bayrağı öperek aldı.
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Şehit kızının anlamlı düğünü
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