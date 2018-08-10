Ölümüne yüzüyorlar

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde 2 kişi, Kaş'ta 1 kişi ve Demre ilçesinde de 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililerin uyarılarına rağmen özellikle Manavgat Irmağı'nda mayıs-haziran arasında yaşanan 4 boğulma olayının ardından yapılan tüm ikazlar göz ardı ediliyor. UYARILARI DİNLEMEDİ
Manavgat Irmağı'nda yaşanan son boğulma olayı önceki gün gerçekleşti. 20 yaşındaki Uğur Çiftçi, arkadaşı Özgür Şahin'le serinlemek için ırmağa girdi. Arkadaşının itirazına rağmen bir süre yüzen Çiftçi, akıntıda kayboldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekipleri ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı dalgıç timleri ırmakta arama çalışması yaptı. Ekipler, Çiftçi'nin ırmağa girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde cansız bedenine ulaştı.