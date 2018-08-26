Engelleri aştılar

Gençlik yıllarında kurduğu Grup Lokomotif
ile birlikte önemli bir müzik geçmişi olan sanatçı Ferudun Mete
, hayatını 'meleklerim' dediği zihinsel engelli çocuklar
a adadı. Grubuyla 1987'de Seyyar Taner'le Eurovision'da Türkiye
'yi de temsil eden Mete, müzik hayatı boyunca Zerrin Özer
, Sertap Erener
, Sezen Aksu
, Aşkın Nur Yengi
gibi önemli isimlerin arkasında çaldı. ENGELLERİ AŞTI İstanbul
ve müzik sektörünün kendisini yorması üzerine spot ışıklarını geride bırakarak Antalya
'ya yerleşen Mete, Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Özel Eğitim Merkezi
'nde zihinsel engelli
çocuklara 2011-2012 yılları arasında 7 ay boyunca müzik eğitimi verdi. Çocuklara verdiği ritim derslerinin onların rehabilite olmasına katkı sağladığının ortaya çıkması üzerine Mete, gençlik aşkı Grup Lokomotif'i, bu kez engelli gençlerle yeniden kurdu. İL İL GEZİYORLAR
Zıhınsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Antalya şubesinde çocukların hayatına müzik ile dokunan Ferudun Mete, birçoğu evlere hapsolmuş, sosyal ilişkisi sınırlı gençlere yeni bir amaç verdi. Haftada 4-5 gün prova yapan ve müziği hayatlarının merkezine alan gençler, müzikle engellerini unutuyor. Kendilerine olan özgüvenini müzikle topluyorlar. Bu süre içerisinde Lokomotif Band ile Türkiye'nin birçok farklı kentinde konserler veren Mete, gözünü dünya rekoruna dikti. HEDEFLERİ DÜNYA REKORU
Ferudun Mete, 150 zihinsel engelli çocuk ile 150 yaşıtı öğrenciyi bir araya getirip bir konser vermek istediklerini, bununla Guinness Rekorlar Kitabı'na girebileceklerini anlattı. Mete, rekor ile daha fazla insana ulaşarak farkındalık yaratacaklarını söyledi. Devletin son yıllarda engellilerle ilgili çalışmalara ağırlık vermesinin sevindirici olduğunun da altını çizen Mete, "Devlet, engelliler için birçok proje geliştiriyor, destekler veriyor. İnsanlarımız da eskiye göre artık daha bilinçli" ifadelerini kullandı.