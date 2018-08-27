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9 milyon e doğru

’da sayısı 9 milyona yaklaştı. altın yılı olan 2014 geride bırakıldı

Giriş Tarihi: 27.8.2018
9 milyon turiste doğru
Antalya'ya gelen sayısı 9 milyona yaklaştı. Kente gelen turist sayısı, itibariyle 8 milyon 657 bin 182'ye ulaşırken, geçtiğimiz yılın aynı gününe göre 1 milyon 941 bin 377 fark attı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa Havalimanı Gelen Yolcu İstatistiklerine göre, 25 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 8 milyon 657 bin 182'ye ulaştı. Bu rakam, kayıtlara tüm zamanların rekoru olarak geçti. Turizmde bu yıl 14 milyon turist rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya turizmi, bekleneni karşılamaya devam ediyor. Antalya'da ' altın yılı' olarak değerlendirilen 2014 sezonunun rekoru da geride bırakıldı. 25 Ağustos 2014'te kente havayoluyla gelen turist sayısı 8 milyon 221 bin 872 olurken, bu yıl ise turist sayısı 8 milyon 657 bin 182'yi görerek, rekor kırıldı. Geçen yılın aynı ayında 6 milyon 715 bin 805 olan turist sayısı, 1 milyon 941 bin 377 ile yüzde 29 oranında arttı.
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9 milyon turiste doğru
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