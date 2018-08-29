Ters yön faciası

Antalya
'da
Altınova Kavşağı'nda ters yöne giren A.A. yönetimindeki 06 EV 9573 plakalı
sürücü zincirleme kaza
ya neden oldu. Akıllara durgunluk veren kaza sabah saatlerinde meydana geldi. CK Enerji
binası önündeki tali yoldan havalimanı istikametine giden A.A. yönetimindeki 06 EV 9573 plakalı otomobil bir otomobile arkadan çarpıp ters yöne girerek yoluna devam etti. Diğer sürücülerin kornalarıyla yaptığı uyarılara rağmen araç havalimanı istikametinden gelen yola ters yönden girerek devam etti. SÜRÜCÜLER ŞOKA GİRDİ
Bu sırada tramvaydan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir grup yaya son anda kaçarak canlarını kurtardı. Ters yönden devam eden araç önce TIR'ın arka kısmına sonrada karşıdan gelen 07 GK 677 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 4 otomobil duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan A.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri olanlara inanamadı. Otomobil içinde bulunan bazı kadınlar ise kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu.