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Turizmde yüzler güldü

Son bir ayda 2 milyon in geldiği ’da turist sayısı 9 milyonu buldu. Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da 7 ayda 1.4 milyona yaklaştı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Turizmde yüzler güldü
Antalya, turizmdeki 2016 ve 2017'deki iki zor yılın ardından 2018'de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. 14 milyon hedefiyle yola çıkılan 2018'de 30 Ağustos günü itibariyle kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 62 bin 84'e ulaştı. Bu rakamın 8 milyon 825 bin 129'u 'na, 236 bin 955'i ise Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşanırken, altın yılı 2014'e göre ise turist sayısındaki artış 491 bin oldu. 2016'nın aynı dönemine göre ise turist sayısında neredeyse iki katına çıktı. Sadece Ağustos ayında 2 milyonun üzerinde turist geldi.

ÖREN YERLERİ PARA BASTI
Turist sayısındaki artış ören yerleri ziyaretçilerine de yansıdı. 'da ki ören yerleri yılın ilk 7 ayında 1 milyon 388 bin kişi ziyaret etti. En çok ilgi gören yerlerin başında 189 bin ziyaretçi ile Aspendos gelirken ardından 185 bin ile Kilisesi geldi. Ziyaretçilerden toplamda 10 milyon 785 bin lira gelir sağlandı. En çok gelir kazandırsan yerler sırasıyla Aspendos, Phaselis, Alanya Kalesi ve Side Tiyatrosu oldu.
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Turizmde yüzler güldü
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