Cisse Alanya’da

AYTEMIZ Alanyaspor
, Pazzini transferinde sorun çıkması üzerine yöneldiği Papiss Cisse
ile anlaşma sağladı. Çin Ligi
'nde forma giyen 33 yaşındaki golcü, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. BEKLENTİ YÜKSEK
Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin son saatlerinde forvet hattına herkesin bildiği Papiss Cisse'yi dahil ettiklerini söyledi. Cisse'nin bundan sonra Aytemiz Alanyaspor forması giyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Camiamıza ve kendisine hayırlı olsun. Kariyerinde üstüne koyarak devam edeceğine inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisinden beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı. ÇOK ÇALIŞMA SÖZÜ
Papiss Cisse ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın söylediği gibi Alanya'nın benden beklentileri var. Ben de çok çalışarak bu beklentilere karşılık vermek istiyorum. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Konuşmayı pek sevmem. Saha içinde konuşacağım" diye konuştu