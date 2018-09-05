Mahallede kuduz krizi

Antalya lya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Sokak hayvanlarının toplatılması kararı çıktı.

KOMİSYON KARAR ALDI

Yenigün Mahallesi'nde bir kişi köpek ısırılması sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kuduz şüphesi ortaya çıkınca görevliler köpeği de görmek istedi, ancak köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şüphelerin artması üzerine ölen köpek üzerinde yapılan tetkiklerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Antalya Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk başkanlığında toplanarak Yenigün Mahallesi'nde çıkan kuduz hastalığıyla ilgili bazı kararlar aldı.

UYARILAR YAPILACAK

Kuduz hastalığı nedeniyle Yenigün, Yüksekalan, Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli, Etiler ve Konuksever mahalleleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karantina altına aldı. Bu bölgede hayvan ve hayvan maddelerinin giriş çıkışı yasaklandı. Mahallerdeki sahipsiz köpekler yakalanarak kuduz aşısı yapılmaya başlandı. Öte yandan 7 mahallede kuduza yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Bölgedeki karantinanın 6 ay süreceği bildirildi. Bu kapsamda kordon konulan bölgenin giriş, çıkış anayol başlarına sarı karantina bayrakları dikilecek ve altına 'Burada kuduz hastalığı var' levhası asılacak. Kuduz vakası üzerine Büyükşehir, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Konyaaltı, Döşemealtı, Serik ve Kemer ilçe belediyeleri kendi görev alanlarında bulunan başıboş ve sahipsiz hayvanları toplayıp aşılayacak. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kuduz vakasının kontrol altında olduğunu ve yapılan çalışmaların olası hastalıklarının önlenmesi, yayılmasını önlemeye yönelik önleyici tedbirdir olduğunu duyurdu

YARDIMCI OLMALIYIZ

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık'ta, herkesi sakin olup yetkililere yardımcı olmaya davet etti. Yanık, "Salgın yayılmadan durdurulmak üzere, hayvanlar bakımevinde karantinaya alınarak testleri yapılacak ve 6 ay karantinada tutulacak. Yaptığım görüşmede kesinlikle itlaf yapılmayacağının garantisini aldım. Belediye Ermenek Hayvan Bakımevi ne yeni hayvan alamayacak ya da salamayacak. Ziyaretçi girişi de olmayacak. Anlayışlı olup bu zor sürecin atlatılıp diğer hayvanlara ve insanlara yayılmasını önlemek adına yetkililere yardımcı olmalıyız" dedi.

KÖPEK SAYISI ÇOK FAZLA

Yenigün Mahalle Muhtarı Durmuş Karagöz ise mahallelerinde başıboş sokak köpeği ve kedilerin fazlalığına dikkat çekti. Çocukların başıboş köpeklerden rahatsız olduklarını söyleyen Karagöz, "Bu durum bizi huzursuz ediyordu. Bilgi verdik ama kimse tedbir almadı. Kuduz vakası ilk Ağustos ayı ortalarında yaşanmış. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri mahallede broşürü dağıtılmış. Bizimle birlikte 7 mahalle karantinaya alındı" diye konuştu.