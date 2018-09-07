Serikliler festivalde yıldızlarla cosacak

SERIK Belediyesi'nin 12-16 Eylül'de düzenleyecegi 'Serik Festivali 'nde, Demet Akalın
, Mustafa Yıldızdogan, Resul Dindar ve Cengiz Kurtoglu sahne alacak. 12 Eylül Çarsamba günü baslayacak olan festivalde ilk olarak Demet Akalın Çınaraltı Meydanında Saat 21:00'da sevenleriyle bulusacak. 13 Eylül Persembe günü ise sünnet söleninde Mustafa Yıldızdogan, 14 Eylül Cuma günü Resul Dindar, 15 Eylül Cumartesi günü ise yine Cengiz Kurtoglu
sahne alacak. Festival, 16 Eylül Pazar günü Çandır Mahallesinde gerçeklestirilecek güreslerle son bulacak.