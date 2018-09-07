Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Serikliler festivalde yıldızlarla cosacak

Serikliler festivalde yıldızlarla cosacak

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Serikliler festivalde yıldızlarla cosacak
SERIK Belediyesi'nin 12-16 Eylül'de düzenleyecegi 'Serik Festivali 'nde, , Mustafa Yıldızdogan, Resul Dindar ve Cengiz Kurtoglu sahne alacak. 12 Eylül Çarsamba günü baslayacak olan festivalde ilk olarak Demet Akalın Çınaraltı Meydanında Saat 21:00'da sevenleriyle bulusacak. 13 Eylül Persembe günü ise sünnet söleninde Mustafa Yıldızdogan, 14 Eylül Cuma günü Resul Dindar, 15 Eylül Cumartesi günü ise yine Cengiz Kurtoglu
sahne alacak. Festival, 16 Eylül Pazar günü Çandır Mahallesinde gerçeklestirilecek güreslerle son bulacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Serikliler festivalde yıldızlarla cosacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN