Kantinlere yakın takip

Antalya Tarım
ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen
, okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldığını, olumsuz bir durumla karşılaşanların 'Alo 174' gıda hattına şikayette bulunmasını istedi. ANTALYA GENELINDE YAPILDI
17 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul kantinlerine yönelik Antalya
genelinde denetim yaptıklarını söyleyen Özen, merkez ve ilçelerde toplam 787 okul kantini olduğunu belirterek, "2017 yılında 787 kantine yönelik toplam bin 911 denetim yapıldı. 60 kantinde olumsuzluk tespit edildi. 50'sinde ise evrak eksikliği belirlendi. Bunlara eksikliklerin giderilmesi için süre verdik. 10 işletmeye ise idari para cezası uyguladık" dedi. BİLİNÇLİ TÜKETİCI PROFILI
İnsan sağlığını tehdit edecek hiçbir duruma izin vermediklerini ifade eden Mustafa Özen, "Okul kantinleri bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların beslendikleri yerler. Kantinlerde hijyen ve yapısal konuda olumsuz bir durumda karşılaştığımızda hemen işlem yapıyoruz" diye konuştu. "Sık sık denetimler yapıyoruz ancak asıl hedefimiz bilinçli tüketici oluşturmak. Tüketici denetçi pozisyonuna geldiği zaman bu işletmeler 24 saat denetim altında olur" diye konuştu.