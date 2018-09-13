Mis kokulu fotoğraflar

Isparta
Çiçek Açıyor adlı yarışmanın sonuçları belli oldu. Isparta Valisi ve BAKA
Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Şehmus Günaydın'ın öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma, 'Gül Kokulu Isparta' ve 'Lavanta Diyarı Isparta' kategorilerinde yapıldı. PARA ÖDÜLÜ VERİLDİ
236 fotoğraf tutkununun en fazla 4 eseriyle katıldığı yarışmada, gül ve lavanta kategorilerindeki fotoğraflardan birinciler 3 bin, ikinciler 2 bin, üçüncüler ise bin lira ödül alırken, 2 fotoğrafa BAKA Özel Ödülü olarak 750'şer lira, sergilemeye ve satın almaya layık görülen fotoğraflara ise 250'şer lira ödül verildi. DERECE ALANLAR
Jürinin gün boyu süren değerlendirmesi sonunda lavanta kategorisinde Kocaeli
'nden Arda Adnan Kalkan'ın 'Mor Yaşam' fotoğrafı birinci, Van'dan Özkan Çörek'in 'Model' fotoğrafı ikinci, Denizli
'den Ali Aslan'ın 'Lavanta Demet' fotoğrafı üçüncü seçildi. GÜL VE LAVANTA
Gül kategorisinde ise Bursa
'dan Aygül Öztürk'ün 'Güller İçinde' fotoğrafı birinci, Ankara'dan Bilal Eskioğlu'nun 'Gülümse' fotoğrafı ikinci, Aygül Öztürk'ün 'Gülyağı' fotoğrafı da üçüncü seçildi. BAKA Özel Ödülü'nü de; lavanta kategorisinde 'Kazan', gül kategorisinde ise 'Gül Sepeti', isimli fotoğraflar kazanırken, 70 fotoğraf da sergilenmeye değer bulundu.