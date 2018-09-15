Peri masalı gibi kına

Antalya
'daki Mevlana Petrol
'ün sahibi Ali Yılmaz
'ın oğlu Salih Yılmaz ve SNS Ersanlar Turizm ve Madencilik şirketinin sahibi Mehmet Ali Ersan'ın endüstri mühendisi kızı Deniz Ersan
, 6 Ekim'de yapılacak düğün öncesi yakın dostlarıyla kına gecesinde bir araya geldi. 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan genç çiftin Su Otel'de düzenlenen kına gecesi peri masallarını aratmadı. Kına gecesinin gerçekleştirileceği alana özel bir koreografi ile giriş yapan Deniz Ersan, davetliler için yaklaşık 10 kadar cariyeyle müthiş bir dans gösterisi sergiledi. Antalya
'nın tanınmış ailelerinin katıldığı kına gecesi renkli etkinlikler ve nefes kesen organizasyonuyla göz doldurdu.