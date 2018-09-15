‘Şehrimiz Antalya’ okullarda ders oldu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yaşadığı şehri tanımasına destek sağlayacak seçmeli ders uygulaması başlıyor. Uygulamada, 'Şehrimiz Antalya
' ders kitabı okullarda okutulacak. Şehrin tarihi, kültürel, yiyecek ve doğal zenginliklerine ışık tutan ders kitabı ortaokullarda seçmeli ders olarak müfredatta yerini aldı. KARAKTER PORÇİK
Ders kitabının içerisinde Antalya
'nın simgesi portakaldan esinlenerek 'Porçik' karakteri oluşturuldu. Kitabın içerisinde 'Porçik' karakterinin yapıştırmalı logoları da yer alırken, öğrenciler bu logoları eşyalarına ve kitaplarına yapıştırabilecek. Kitapta, şehir ve medeniyet, Antalya'yı tanıyorum, Atatürk ve Antalya, Antalya tarihi gibi bölümler de yer alıyor. TÜRKİYE'DE İLK
İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, şehir bilincinin çocuklarda yerleşmesi için hayata geçirdikleri kitabın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Arslan, Antalya'nın çok zengin bir şehir olduğunu belirterek, "Kentli olmak bilincine sahip, farklılıklara hoşgörü ile yaklaşabilen, değişime ve gelişime uyum sağlayabilen bir nesil hedefliyoruz. Yeni ders ile Antalya'ya özgü tarihi, doğayı, kültürü ve tüm yönleriyle yaşamı içselleştiren yaşama gurur ve sevgisi kazanmış bireyler yetiştirilecek" dedi.