Oğlunu kurtardı kendisi boğuldu

Antalya lya'da, Manavgat Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak boğulan kişinin cesedi bulundu.

AKINTIYA KAPILDI

İstanbul'dan tatil için eşi ve çocuklarıyla gelen 58 yaşındaki İzzet Aydın, ailesiyle Manavgat Şelalesi'ni gezdi. Şelaleden ırmağa giren oğlu Özkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba Aydın, suya atladı ve kıyıya çıkarmayı başardı. Bu sırada akıntıya kapılarak sürüklenen Aydın, Manavgat Şelalesi'nden düşerek gözden kayboldu. Aydın'ın bulunması için barajdan ırmağa su salımı durduruldu.

2 SAAT SONRA BULUNDU

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıçlar da bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, Aydın'ın cesedi, şelalenin altında bulundu. Botla kıyıya çıkarılan Aydın'ın cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNCE FERYAT ETTİ

Arama çalışmalarını umutla Ayrdın ailesi, cenazenin sudan çıkarılması sırasında feryat etti. İzzet Aydın'ın eşi, "Ben sensiz ne yapacağım, nasıl geriye döneceğim" diye feryat ederken, oğluna da "Ben sana o suya girme tehlikelidir demedim mi Özkan" diye seslendi. Aydın'ın şelaleden düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.