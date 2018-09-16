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Oğlunu kurtardı kendisi boğuldu

Manavgat Irmağı’nda boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran baba akıntıya kapıldı. Babanın cesedi ancak 2 saat sonra bulundu

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Oğlunu kurtardı kendisi boğuldu
Antalyalya'da, Manavgat Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak boğulan kişinin cesedi bulundu.

AKINTIYA KAPILDI
'dan tatil için eşi ve çocuklarıyla gelen 58 yaşındaki , ailesiyle 'ni gezdi. Şelaleden ırmağa giren oğlu Özkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini gören baba Aydın, suya atladı ve kıyıya çıkarmayı başardı. Bu sırada akıntıya kapılarak sürüklenen Aydın, Manavgat Şelalesi'nden düşerek gözden kayboldu. Aydın'ın bulunması için barajdan ırmağa su salımı durduruldu.

2 SAAT SONRA BULUNDU
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama yaptı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıçlar da bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından, Aydın'ın cesedi, şelalenin altında bulundu. Botla kıyıya çıkarılan Aydın'ın cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNCE FERYAT ETTİ
Arama çalışmalarını umutla Ayrdın ailesi, cenazenin sudan çıkarılması sırasında etti. İzzet Aydın'ın eşi, "Ben sensiz ne yapacağım, nasıl geriye döneceğim" diye feryat ederken, oğluna da "Ben sana o suya girme tehlikelidir demedim mi Özkan" diye seslendi. Aydın'ın şelaleden düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Oğlunu kurtardı kendisi boğuldu
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