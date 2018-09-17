Alanya’da özel düğün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeni, işadamı Ahmet Çavuşoğlu'nun oğlu Okan Çavuşoğlu ile AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şeref Oktay'ın kızı psikolog Şeyda Oktay, renkli bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Düğüne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılırken çiftin nikahlarıAntalyalya Büyükşehir belediye Başkanı Menderes Türel kıydı.



PROTOKOL DE YERİNİ ALDI

DÜĞÜN törenine AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Alanya protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Kıyılan nikahın ardından Bakan Çavuşoğlu evlilik cüzdanını geline takdim etti. Nikahın ardından ünlü sanatçı Sümer Ezgü sahne aldı. Şarkı ve türküleri ile davetlileri coşturan Sümer Ezgü, konser tadında bir eğlence yaşattı.