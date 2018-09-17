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’da özel düğün

Dışişleri Bakanı , ’da yeğeni Okan Çavuşoğlu’nun düğününe katıldı. ’in kıydığı nikahta Bakan, evlilik cüzdanını geline verdi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Alanya’da özel düğün

Dışişleri Bakanı Mevlüt 'nun yeğeni, işadamı Ahmet Çavuşoğlu'nun oğlu Okan Çavuşoğlu ile İlçe Başkan Yardımcısı Şeref Oktay'ın kızı psikolog Şeyda Oktay, renkli bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Düğüne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılırken çiftin nikahlarıAntalyalya Büyükşehir belediye Başkanı kıydı.


PROTOKOL DE YERİNİ ALDI
DÜĞÜN törenine AK Parti Milletvekili Sena Nur Çelik, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Kıyılan nikahın ardından Bakan Çavuşoğlu evlilik cüzdanını geline takdim etti. Nikahın ardından ünlü sanatçı sahne aldı. Şarkı ve türküleri ile davetlileri coşturan Sümer Ezgü, konser tadında bir eğlence yaşattı.

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Alanya’da özel düğün
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