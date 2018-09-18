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için engel yok

eski lideri , omurilik felçlisi olunca yaşamdan kopmadı. Patır, si ile denize dalıp balıkları besledi ve tüm engellilere örnek oldu

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Dalış için engel yok

Omurilik felci nedeni ile ye mahkum olan Ekip Lideri , 'nın Fethiye ilçesinde bir okulu ile birlikte denizin 5.5 metre derinliğine tekerlekli sandalye ile daldı.

EĞİTİM ALDI
Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kiev kentinde bir etkinlik sırasında üzerine ağaç düşmesi sonucu omurilik felci yaşayan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Denizli AKUT Ekip Lideri 36 yaşındaki Alper Patır, Denizli ve Afyon AKUT üyeleri ile birlikte Fethiye'de dalış eğitmenleri , Aydın Tanal ve Önder Diktaş'tan eğitim aldı. Tekerlekli sandalyesi ile 5.5 metre derinliğe inen Alper Patır, nde tekerlekli sandalye ile gezinti yapıp balıkları besledi.

HAYATIN IÇINDE OLUN
Balıkların dünyasında yaptığı gezintiden büyük keyif alan Alper Patır'ı sualtı fotoğrafçısı ve eğitmen Aydın Tanal görüntüledi. Yaklaşık 42 dakika sualtında kalan omurilik felçlisi Alper Patır, "Engelli olmak dalışa engel değil. Buradan omurilik felçlilerine ve tüm engellilere 'Evlerinde oturmasınlar, hayatın içinde olsunlar' mesajı vermek istiyorum'' dedi.


ENGELLİLER DEDALIŞ YAPABİLİR
DALIŞ Eğitmeni Selami Tuncelli de Alper Patır ile dalış yaparken zorlanmadıklarını, kendisinin verilen brifingle dalışa oldukça hazır olduğunu söyledi. Tuncelli, "Deniz dibinde oturup sohbet ettik, balıkları besledik. Bütün engelliler dalış yapabilir" diye konuştu.

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