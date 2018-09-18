Dalış için engel yok

Omurilik felci nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum olan Denizli AKUT Ekip Lideri Alper Patır, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulu ile birlikte denizin 5.5 metre derinliğine tekerlekli sandalye ile daldı.

EĞİTİM ALDI

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kiev kentinde bir etkinlik sırasında üzerine ağaç düşmesi sonucu omurilik felci yaşayan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Denizli AKUT Ekip Lideri 36 yaşındaki Alper Patır, Denizli ve Afyon AKUT üyeleri ile birlikte Fethiye'de dalış eğitmenleri Selami Tuncelli, Aydın Tanal ve Önder Diktaş'tan eğitim aldı. Tekerlekli sandalyesi ile 5.5 metre derinliğe inen Alper Patır, deniz dibinde tekerlekli sandalye ile gezinti yapıp balıkları besledi.

HAYATIN IÇINDE OLUN

Balıkların dünyasında yaptığı gezintiden büyük keyif alan Alper Patır'ı sualtı fotoğrafçısı ve eğitmen Aydın Tanal görüntüledi. Yaklaşık 42 dakika sualtında kalan omurilik felçlisi Alper Patır, "Engelli olmak dalışa engel değil. Buradan omurilik felçlilerine ve tüm engellilere 'Evlerinde oturmasınlar, hayatın içinde olsunlar' mesajı vermek istiyorum'' dedi.



ENGELLİLER DEDALIŞ YAPABİLİR

DALIŞ Eğitmeni Selami Tuncelli de Alper Patır ile dalış yaparken zorlanmadıklarını, kendisinin verilen brifingle dalışa oldukça hazır olduğunu söyledi. Tuncelli, "Deniz dibinde oturup sohbet ettik, balıkları besledik. Bütün engelliler dalış yapabilir" diye konuştu.