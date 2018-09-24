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Banka müdürünün kardeşi tutuklandı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018
Banka müdürünün kardeşi tutuklandı
Antalya'NIN Alanya ilçesinde çalıştığı devlet bankasını ve 'Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını yaklaşık 100 milyon TL dolandırdığı iddia edilen müdürün kardeşi, tutuklandı. Kayıplara karışan Arif İ.'nin olay gecesi Alanya Gazepaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı ancak uçağa binmediği öne sürüldü. Aynı uçakla İstanbul'a inen kardeşi Hakan İ. (34) ise, İstanbul polisi tarafından gözaltına alındı. Alanya'ya getirilen Hakan İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Banka müdürünün kardeşi tutuklandı
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