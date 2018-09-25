Dünyanın en yaşlı insanı Antalya’da

Dünyanın en yaşlı insanının Antalya
'da olduğu ortaya çıktı. Antalya
'da yaşayan 120 yaşındaki Adil Toprakçı
'nın tek hayali ise dünya gözüyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek. Nisan ayında 117 yaşında ölen Japon Nabi Tajima
'nın aksine dünyanın en yaşlı yaşayan insanı olan ve Antalya'da yaşayan 120 yaşındaki Adil Toprakçı'nın nüfus cüzdanında doğum tarihi '00.00.1898' olarak görünüyor. Ağrı
'nın Diyadin ilçesinde dünyaya gelen Toprakçı, Antalya'nın Kepez ilçesindeki TOKİ konutlarında kızı ile birlikte yaşıyor. UZUN HAYATIN SIRRI DOĞAL YAŞAM
Yıllardır Ağrı'da çobanlık yaparak geçimini sağladığını söyleyen Adil dede, uzun yaşamanın sırrının doğal beslenmekten geçtiğini söyledi. Bir asrı aşkın yaşamının büyük bir bölümünün dağlarda geçtiğini belirten Toprakçı, "Dağlarda ne bulduysam yedim. Koyunları sağarak sütlerinden besledim. İsmini bilmediğim otları yedim. İbadetimi aksatmadım ve sağlıklı yaşamak için dua ettim" dedi. CUMHURİYETİ CAMİDEN DUYDU
Gençliğinde iki dünya savaşı gören Adil Toprakçı, "Atatürk'ü görmek hiç kısmet olmadı. Ağrı'da köydeydim. Birçok akrabam savaşlarda şehit oldu. Savaşları köy kahvelerinde radyolardan takip ettik. Ben çoban olduğum için o zamanları pek bilmiyordum. Sadece camide Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğunu duyurmuşlardı, onu hatırlıyorum" diye konuştu. TORUNLARININ SAYISINI BİLMİYOR
EŞININ ölümüyle birlikte 12 yıldır Antalya'da kızı ile birlikte yaşadığını ifade eden 120'lik Adil dede, torunlarının sayısını tam olarak bilmediğini anlattı. Torununun torunları bulunan Toprakçı, "40'ın üzerinde torunum ve torunumun torunu var" ifadelerini kullandı. Yaşı nedeniyle Alzheimer ve prostat hastalıkları ile mücadele eden Adil Toprakçıya bakan 62 yaşındaki kızı Hatun Tokday, "Babamın seccadesi hep yanında. Alzheimer hastalığı nedeniyle kıldığı namazlarını bir daha kılıyor. Birçok işini de kendi yapıyor" dedi. ERDOĞAN GİBİ KİMSE GELMEDİ
BIR asırdan fazla olan hayatında 3 Osmanlı padişahı, 2 dünya savaşı, cumhuriyetin kuruluşu, 2 darbe ve 66 hükümet eskiten Adil Toprakçı'nın tek isteği ise dünya gözüyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek. "Erdoğan gibi kimse bu ülkeye hizmet etmedi" diyen Toprakçı, "Onun gibisi bu memlekete gelmedi. Allah ona uzun ömür versin. Onu bir kez görüp elini tutsam yeter. Ama devlet meselelerinden vakti olmadığını biliyorum "dedi.