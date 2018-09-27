Yaşlı kadınları seçmiş

Isparta
'da yakalandıktan sonra cinayetleri itiraf eden seri katil
in, özellikle yaşlı kadınları hedef aldığı ortaya çıktı. YAŞLI KADINLAR
Isparta'da otobüs durağında bekleyen 70 yaşındaki Nurten Avar
'ı yardım etmek bahanesiyle aracına alıp boğarak öldürdükten sonra gasp eden 43 yaşındaki Bekir Çitfçi'nin, kurbanları yaşlı kadınlardan seçtiği belirlendi. Avar'ı öldürmek suçundan ifadesi alınan Çiftçi, 2 aydır kayıp ilanı ile aranan 70 yaşındaki Suna Özbey'i de öldürdüğünü itiraf etmesi ile seri cinayetler ortaya çıkmıştı. 42 BIÇAK DARBESI
İtiraflarından sonra tutuklanan katil zanlısı Bekir Çiftçi'nin 2000 yılında 72 yaşındaki Müzeyyen Gürgen'i kolundaki bilezikleri alabilmek için 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Çiftçi'nin bu cinayetten yargılandığı Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 'planlayıp tasarlayarak kasten cinayet' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı ancak bir süre önce de serbest kaldığı öğrenildi. Nurten Avar'a ait ziynet eşyasının bir bölümü Çiftçi'nin evinde ele geçirilmişti. Sosyal medyada 5 ayrı sayfa açan Bekir Çifti'nin engelli olan ablasını tedavi ettiremediği için para bulmak veya intikam amacıyla cinayetleri işlemiş olama ihtimali üzerinde duruluyor.