Ekmeğe keyfi zam

Döviz kurlarındaki artışı gerekçe göstererek fırsatçılık yapanlar bu kez Antalya
'nın Alanya ilçesinde ortaya çıktı. İlçede alınmış resmi karar olmamasına rağmen 200 gramı 1 liradan satılan ekmeğin fiyatı 1.25 TL'ye çıkarıldı. Zamlı uygulama bir zincir marketin satışı ile gün yüzüne çıktı. Kaymakamlık, belediye, esnaf odaları ve fırıncılar odası zammın bilgileri dışında yapıldığını açıkladı. KARAR ONAYLANMADI
Alanya'da fırıncıların ekmek zammı için yaptığı başvuru görüşülürken 200 gram ekmeğin fiyatı bir gecede 1 TL'den 1.25 TL'ye yükseltildi. Resmi zam kararı çıkmadan uygulamaya konulduğu ileri sürülen ekmek zammı bir zincir marketten ekmek alan vatandaşın fark etmesi ile gün yüzüne çıktı. Şikayetin ardından devreye giren zabıta ekipleri tarafından zincir marketin kendi inisiyatifi ile zam yaptığı tespit edilince ceza yazıldı. Fırıncıların zam talebinin hem Antalya
Büyükşehir Belediyesi, hem de Alanya Belediyesi
tarafından kabul görmediği belirlendi. Alanya Belediyesi'nin bir hafta önce encümen toplantısında ekmeğe zam kararını kabul etmediği belirtildi. BELEDİYE CEZA YAZACAK
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de kendilerinin ekmeğe zam konusunda Encümen'de izin vermediklerini söyledi. Yücel, "Daha bağlı oldukları konfederasyonlarından bir haber gelmeden böyle bir şey yapamazlar. Bu yasal ve etik olmayan uygulamayı gerçekleştiren kurumlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır" dedi. Yücel, "Zam yapılabilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin görüşü üzerine Ticaret Bakanlığı'nın oluru alınıp daha sonra Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği meclisinde görüşülüp ilgili belediyeye iletilerek uygulanmaya başlanılır. Maalesef böyle bir karar alınmamış olmasına rağmen, halkın temel ihtiyacı olan ekmeğin Antalya geneli sadece Alanya'da bir gecede 1 liradan 1.25'e çıkarılması hem yasal olarak mümkün değil hem de etik değildir" diye konuştu. UYGULAMA YASAL DEĞİL
ALANYA Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp, zam kararı alınmadığını ancak bazı fırıncıların zamlı fiyata geçeceklerini söylediğini ifade etti. Bir hafta önce Esnaf Odası
'nda fırıncıların zam istemek üzere toplandığına vurgu yapan Yenialp, "Ben onlara 8 Ekim'de Antalya'da komisyon olarak zam konusu görüşeceğimizi söyledim. Ancak oradan zam kararı geçerse uygulayabileceklerini belirttim. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız ve Bakanlık yılbaşına kadar ekmeğe zam yok diyor. Böyle karar çıkmadan zam olamaz. Ancak bir market zammı uygulamış. Yasal değil ancak adamlar da haklı (fırıncılar) 3 ay içinde 4 ayrı zamlı fatura var ellerinde. Unun çuvalı 75, 85, 92, 120 lira olmuş" dedi. SORUŞTURMA BAŞLATTIK
ALANYA Kaymakamı Mustafa Harputlu, ekmeğe yapılan zammın yasal olmadığını söyledi. Belediye Encümeni'nden ekmeğe yapılan bir zam kararı olmadığını ve zamla ilgili Tarım İlçe Müdürlüğü ile gerekli çalışmaların ve denetimlerin yapıldığını belirten Harputlu, "Yasal olmayan bir şeyi uygulayanlar hakkında soruşturma başlatacağız" dedi. CEZAYA RAZI OLDULAR ALANYA
Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir de, ilçede 55 fırın olduğunu belirterek, "Unun çuvalına 3 ayda 40-50 lira zam geldi. Fırınlar çok zorumda. Kapanmak üzere. Biz zammı verdik. Antalya onayladı ama bakanlık onaylamadı. Fırıncıları da düşünmemiz lazım. Fırıncılar bitmek üzere olduğu için dayanamadılar ve zammı yaptılar. Cezaya razı oldular. Kaymakam mı belediye başkanı mı müdahale eder bilemiyorum. Bizden çıktı artık. Zam izni olmadan kimse zamlı ekmek satışı yapamaz. Kaymakamlık ve zabıta buna el atar" diye konuştu