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Tütüncü’den sanayi esnafıyla buluşma

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Tütüncü’den sanayi esnafıyla buluşma
Antalya'nın Başkanı , Odası yönetimini ve ardından esnafını ziyaret ederek, her zaman esnafın yanı başında olduklarını söyledi. Tütüncü önce Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak'ı ziyaret ederek, yeniden güven tazeleyen başkan ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

SORUNLARI DİNLEDİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Oto Tamirciler Odası ziyaretinin ardından Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı ile birlikte sanayi sitesi esnafını gezdi. Başkan Tütüncü, marangoz, demir, pencere gibi imalathanelerin yanı sıra aile sağlığı merkezi ve büfe esnafını ziyaret ederek, esnafın istek ve taleplerini de tek tek dinledi.
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Tütüncü’den sanayi esnafıyla buluşma
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