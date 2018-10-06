Tütüncü’den sanayi esnafıyla buluşma

Antalya
'nın Kepez Belediye
Başkanı Hakan Tütüncü
, Antalya Oto Tamirciler
Odası yönetimini ve ardından Akdeniz Sanayi Sitesi
esnafını ziyaret ederek, her zaman esnafın yanı başında olduklarını söyledi. Tütüncü önce Oto Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Bucak'ı ziyaret ederek, yeniden güven tazeleyen başkan ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu. SORUNLARI DİNLEDİ
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya
Oto Tamirciler Odası ziyaretinin ardından Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk
ile birlikte sanayi sitesi esnafını gezdi. Başkan Tütüncü, marangoz, demir, pencere gibi imalathanelerin yanı sıra aile sağlığı merkezi ve büfe esnafını ziyaret ederek, esnafın istek ve taleplerini de tek tek dinledi.